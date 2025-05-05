Ole ‘4-6-0’ dedi ve Rafa Silva’yı seçti

Beşiktaş'ın hocası Ole Gunnar Solskjaer, 4-6-0 dizilişi ile sahaya çıktı. Norveçli teknik adam, hafta içi bu diziliş dışında Ciro İmmobile'nin de 11'de olduğu 4-2-3-1'i denemiş ancak son kararını santrforsuz oyundan yana vermişti. İmmobile yedekte kalırken Rafa Silva en uçtaki silah oldu.D.Kongolu, kariyerinde ilk kez bir maça stoper olarak çıktı.