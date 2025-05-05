Ole ‘4-6-0’ dedi ve Rafa Silva’yı seçti

Beşiktaş'ın hocası Ole Gunnar Solskjaer, 4-6-0 dizilişi ile sahaya çıktı. Norveçli teknik adam, hafta içi bu diziliş dışında Ciro İmmobile'nin de 11'de olduğu 4-2-3-1'i denemiş ancak son kararını santrforsuz oyundan yana vermişti. İmmobile yedekte kalırken Rafa Silva en uçtaki silah oldu. Öte yandan eksikler nedeniyle çarpıcı bir hamle de geldi. Sağlıklı olmasına rağmen Tayyip Talha Sanuç'u tercih etmeyen Solskjaer, savunmanın merkezinde Paulista'nın yanında Masuaku'yu görevlendirdi.
D.Kongolu, kariyerinde ilk kez bir maça stoper olarak çıktı.