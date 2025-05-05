Play-off için büyük yarış

Bir yanda Süper Lig'e direkt yükselme, bir yanda ise düşme hattında yarış var. Ancak bir diğer rekabet ise play-off için… 3. sırada sezonu tamamlayacak takımın direkt play-off finaline yükseleceği yarışta kıyasıya rekabet bulunuyor.
İstanbulspor, Esenler Erok'u 3-0
mağlup ederek üçüncülük iddiasını da sürdürürken Erzurum FK da Ümraniyespor'u 2-0
devirip 61 puana çıktı. Bandırma ise Manisa'da 1-1
berabere kalarak avantaj yitirdi ve 61 puanda kaldı. Play-off'un son takımı olmak için mücadele eden Iğdır FK, şampiyon Kocaelispor'u 4-0
devirirken Bolu, küme düşen Yeni Malatya'yı 10-1 ile farklı devirdi. Son hafta 7. sıra yarışına girecek son ekip ise Adanaspor'u 4-0 yenen Amed SK oldu.