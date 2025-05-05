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Giriş Tarihi: 5.5.2025

Play-off için büyük yarış

Play-off için büyük yarış
Bir yanda Süper Lig'e direkt yükselme, bir yanda ise düşme hattında yarış var. Ancak bir diğer rekabet ise play-off için… 3. sırada sezonu tamamlayacak takımın direkt play-off finaline yükseleceği yarışta kıyasıya rekabet bulunuyor. İstanbulspor, Esenler Erok'u 3-0 mağlup ederek üçüncülük iddiasını da sürdürürken Erzurum FK da Ümraniyespor'u 2-0 devirip 61 puana çıktı. Bandırma ise Manisa'da 1-1 berabere kalarak avantaj yitirdi ve 61 puanda kaldı. Play-off'un son takımı olmak için mücadele eden Iğdır FK, şampiyon Kocaelispor'u 4-0 devirirken Bolu, küme düşen Yeni Malatya'yı 10-1 ile farklı devirdi. Son hafta 7. sıra yarışına girecek son ekip ise Adanaspor'u 4-0 yenen Amed SK oldu.

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Play-off için büyük yarış
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