‘Yapı’ göndermesi!

JOSE Mourinho, ligde kalan 4 maç ve Galatasaray ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi: "Ben onlar hakkında konuşmayacağım. Lig hakkında konuşabilirim. Fenerbahçe'nin sahip olduğu problemlerden biri bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Baş etmesi çok zor. Bu, kaliteden ve istekten çok daha büyük bir şey. Oyuncular da bunu hissediyorlar. İstedikleri şeyi başarmanın imkânsız olduğunu biliyorlar." Beşiktaş'ın hocası Solskjaer hakkında da "Ole zaten birkaç aydır burada. Yeteri kadar tecrübeye ve zekaya sahip. Maçtan önce normal şeyler konuştuk. Birbirimize saygı duyuyoruz. Birbirimizi sevdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe ile çıktığı son 5 maçta da ağları sarsan Talisca, dün derbiyi boş geçti. Sarı-lacivertlilerin üst üste gol atma rekorunu kıramadı.