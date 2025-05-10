SON DAKİKA | Gençlerbirliği, Süper Lig’e geri döndü!

HÜSEYİN EROĞLU SONRASI ÇIKIŞA GEÇTİ

Sezona Recep Karatepe ile başlayan kırmızı-siyahlılar, Aralık ayında Hüseyin Eroğlu'nu takımın başına getirdi. 52 yaşındaki teknik adam, 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Hüseyin Eroğlu, 2022-2023 sezonunda Samsunspor ile de Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti.

TFF'DEN TEBRİK MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Trendyol 1. Lig'in 38. hafta müsabakasında karşılaştığı Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-0 mağlup eden ve Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım olan Gençlerbirliği'ni tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

