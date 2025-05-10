SON DAKİKA | Gençlerbirliği, Süper Lig’e geri döndü!

Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta maçları tamamlandı. Haftaya 2. sırada giren Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükseldi.
4 YIL ARADAN SONRA GERİ DÖNDÜ
Başkent temsilcisi, son olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti.
HÜSEYİN EROĞLU SONRASI ÇIKIŞA GEÇTİ
Sezona Recep Karatepe ile başlayan kırmızı-siyahlılar, Aralık ayında Hüseyin Eroğlu'nu takımın başına getirdi. 52 yaşındaki teknik adam, 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Hüseyin Eroğlu, 2022-2023 sezonunda Samsunspor ile de Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti.
TFF'DEN TEBRİK MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Trendyol 1. Lig'in 38. hafta müsabakasında karşılaştığı Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-0 mağlup eden ve Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım olan Gençlerbirliği'ni tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.