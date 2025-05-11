Bajo tamam sıra kulübünde

Beşiktaş Scout Şefi Eduard Graf, Slovak ekibi Dunajska Streda formasını giyen Mahmudu Bajo için teknik heyet ve yönetime olumlu rapor verdi. Birkaç aydır Graf'ın radarında olan Gambiyalı futbolcuya 4 yıllık kontrat önerisiyle gidildi ve anlaşmaya varıldı.Avrupa'dan birkaç takımın daha ilgilendiği 20 yaşındaki futbolcu ile el sıkışılmasının ardından kulübüyle temaslarına hız verildi.Beşiktaş yönetimi, Bojo'yu kadrosuna katarsa ara dönemde transfer edilen Elan Ricardo'yu gelişmesi için kiralık olarak bir başka takıma gönderecek.Profesyonel kariyerinde Streda dışında yine Slovak ekibi olan Podbrezova'da forma giyen Bajo, iki kulüpte toplamda 63 maça çıktı ve 2 asist yaptı. 4 kez de Gambiya Milli Takımı formasını giydi. Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan 20 yaşındaki futbolcu, ön liberonun yanı sıra merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor.Beşiktaş, bugün sahasında küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Adana Demirspor'u ağırlayacak. Kartal'da cezalı Mert'in yerine Ersin, Paulista'nın yerine Tayyip Talha'nın oynaması bekleniyor. Uduokhai de 2 aylık aranın ardından 11'e dönecek. Ayrıca kanatlarda Keny Arroyo ve Semih Kılıçsoy'un görev alabileceği belirtildi .Beşiktaş Kulübü'nde yeni başknın belli olacağı olağan seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek kongre, saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy yarışacak. Siyahbeyazlılarda 31 Aralık 2024 çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanma hakkına sahip bulunuyor. Ancak seçime katılımın yüksek olması beklenmiyor. Camia içerisindeki tahminler, katılımın en fazla 5-6 bin ile sınırlı kalacağı yönünde.Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer, Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam.Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım, Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman.