Galatasaray’a veda edecek

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir iddia geldi.Romano, yıldız futbolcunun sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Napoli'ye geri döneceğini ancak burada kalmayacağını belirtti.Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini toparlamaya çalışsa da İtalyan gazeteciye göre; Osimhen'in,Bu rakamda indirim yapması halinde İngiltere'de bir kulübe gidebilecek Osimhen'i, Suudi Arabistan'dan isteyenler var. Bir diğer taliplisi ise İtalyan devi Juventus.24 golle krallık yarışında zirvede yer alan Osimhen, Trabzon'da sessiz kaldı. Tüm kulvarlarda gol sayısı 33 olan Nijeryalı, 1 kez daha ağları sarsarsa G.Saray tarihinin en çok gol atan yabancısı Mario Jardel'i yakalayacak.