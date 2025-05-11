Galatasaray’a veda edecek

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir iddia geldi. Transfer haberleriyle büyük üne sahip İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Nijeryalı santrfor için önemli bir bilgi paylaştı.
Romano, yıldız futbolcunun sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Napoli'ye geri döneceğini ancak burada kalmayacağını belirtti.
SUUDİ ARABİSTAN DA TAKİPTE
Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini toparlamaya çalışsa da İtalyan gazeteciye göre; Osimhen'in, Napoli'den kazandığı yıllık 12 milyon Euro net maaş Premier Lig ekiplerini de zorlayacak durumda.
Bu rakamda indirim yapması halinde İngiltere'de bir kulübe gidebilecek Osimhen'i, Suudi Arabistan'dan isteyenler var. Bir diğer taliplisi ise İtalyan devi Juventus.
OSİMHEN REKORU ERTELEDİ
24 golle krallık yarışında zirvede yer alan Osimhen, Trabzon'da sessiz kaldı. Tüm kulvarlarda gol sayısı 33 olan Nijeryalı, 1 kez daha ağları sarsarsa G.Saray tarihinin en çok gol atan yabancısı Mario Jardel'i yakalayacak.