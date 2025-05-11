Muslera’dan yeşil ışık!

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, dün takımını sırtlayan isimdi.Uruguaylı file bekçisi, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. 38 yaşındaki eldiven, "Ben buraya kupalar kaldırmak için geldim" sözlerini hatırlatırkendedi. "Önümüzdeki sezon için kararını verdin mi" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Henüz konuşmadık. Fakat şampiyon olana kadar bunun üzerine konuşma gibi bir fikrimiz yok."Muslera, "Zengin Galatasaray tarihinin ve Türkiye futbol tarihinin bir parçası olmak, bu şekilde kendimizi yazdırmak gerçekten çok büyük bir gurur. G.Saray olarak da Fernando olarak da tarih yazdık ve yazmaya devam ediyoruz" dedi.