F.Bahçe’den Osimhen atağı

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Fenerbahçe devreye girdi. TV100'ün haberine göre; sarı-lacivertliler, menajer Mirsad Türkcan aracılığıyla Nijeryalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Napoli'ye teklif yaptı. Ayrıca Fenerbahçe'nin, oyuncu cephesine de haber göndererek, Galatasaray'ın önereceği maaştan daha fazlasını verebileceklerini ilettiği bildirildi. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, serbest kalma bedeli 75 milyon Euro olan Osimhen için sosyal medyada seferber oldu. "StayWithUsOsimhen (Bizimle kal Osimhen)" şeklinde 200 binden fazla mesaj atıldı.

İCARDİ'YE ÇAĞRI

Tottenham maçında sakatlanıp sezonu kapatan Mauro İcardi, yönetim tarafından ligdeki F.Bahçe maçına çağrılmış ve yıldız futbolcu, kız arkadaşı China Suarez ile birlikte İstanbul'a gelmişti. Arjantinli oyuncu ile irtibat kuran yönetim, pazar günü Kayserispor ile oynanacak ve şampiyonluğun ilan edilebileceği mücadeleye de davet edildi.