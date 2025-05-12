Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımın son haftalarda ortaya koyduğu tutuma vurgu yaptı: "Maçın başında sakatlıklar nedeniyle oyun çok durdu. Ritmi yakalayamadık ama davranış biçimimiz iyiydi
. İkinci yarıda kalitemizi gösterdik. Maçı istedik, pozitif şekilde oynadık ve çok önemli olan 3 puanı kazandık. Avrupa'da olmak önemli. Tek odağımız 3. olmak. Kötü sonuçlar aldığımız zaman idman ve soyunma odasındaki tutum önemliydi.
Artık tercümanımız bile mutlu." Başkan Serdal Adalı'nın, "Hocamız kimi isterse onu transfer edeceğiz" sözünün sorulması üzerine ise Solskjaer, "Erling Haaland'ı istiyorum" diyerek esprili bir yanıt verdi. Manchester City'nin yıldızının piyasa değeri 200 milyon Euro...