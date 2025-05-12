Maskeli kral’ın aklı finallerde!

G.Saray'a imza attığı 4 Eylül 2024'ten bu yana Süper Lig'de kaderi değiştiren isim olarak görülen Victor Osimhen'in, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği soru işareti durumunda. Nijeryalı yıldız için daha önce Nisan-Mayıs aylarında son karar açıklaması gelmesi beklenirken planlar değişti, Osimhen kararını 31 Mayıs sonrasına erteledi. 26 yaşındaki oyuncu, kendisi ile ilgilenen takımların hem Avrupa kupalarındaki finalleri hem de liglerindeki sıralamalarına göre de geleceğini şekillendirecek. Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi bileti, Tottenham finaline bağlı. PSG'nin transfer stratejisini, İnter maçı belirleyecek. Chelsea ve Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları, ligdeki son maçlarına göre belli olacak.

SUUDİ ARABİSTAN'I İSTEMİYOR

BU tablo netleşmeden Victor Osimhen'in Galatasaray'a olumlu ya da olumsuz cevap vermeyeceği öğrenildi. Nijeryalı forvet, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik tekliflerle ise ilgilenmiyor.