TFF’den Fenerbahçe ve Galatasaray’a ret!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yabancı kuralı hakkında yaptığı başvurunun kabul edilmediğini duyurdu.

İki kulüp, yeni açıklanan kuraldaki en 2 yabancı oyuncunun 2003 ve sonrası doğumlu olma şartına itiraz etmişti.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

TFF Tahkim Kurulu 13 Mayıs 2025 günlü (38) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2025/260 – K.2025/289

Galatasaray A.Ş.'nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

2. E.2025/261 – K.2025/290

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu