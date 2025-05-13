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Giriş Tarihi: 13.5.2025 18:18 Son Güncelleme: 13.5.2025 18:21

TFF'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a ret!

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı oyuncu kuralı hakkında yaptığı itirazı reddetti.

TFF’den Fenerbahçe ve Galatasaray’a ret!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yabancı kuralı hakkında yaptığı başvurunun kabul edilmediğini duyurdu.

İki kulüp, yeni açıklanan kuraldaki en 2 yabancı oyuncunun 2003 ve sonrası doğumlu olma şartına itiraz etmişti.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

TFF Tahkim Kurulu 13 Mayıs 2025 günlü (38) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2025/260 – K.2025/289

Galatasaray A.Ş.'nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

2. E.2025/261 – K.2025/290

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

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TFF'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a ret!
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