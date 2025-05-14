F.Bahçe ve G.Saray’ın yabancı itirazına ret

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ürkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gelecek sezonki yabancı oyuncu sayısı için yaptıkları itirazları kabul etmedi. Yapılan açıklamada, iki kulübün de 16 Nisan'daki başvurusunda 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na itirazının incelendiği belirtilirken usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle oybirliğiyle reddine karar verildiği bildirildi.
Buna göre Süper Lig'de
kulüpler gelecek sezondan
itibaren takımda 14 yabancı
oyuncu bulundurabilecek. Ayrıca 14 yabancı futbolcu içerisinden 2 futbolcunun 2003 yılı ve sonrası doğumlu olması şartı geçerli olacak.