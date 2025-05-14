F.Bahçe ve G.Saray’ın yabancı itirazına ret

ürkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gelecek sezonki yabancı oyuncu sayısı için yaptıkları itirazları kabul etmedi.Buna göre Süper Lig'dekulüpler gelecek sezondanitibaren takımda 14 yabancıoyuncu bulundurabilecek.