Kupa bayramı

Türkiye'nin gastronomisi, tarihi, turistik ve kültürel mirasıyla ünlü şehri Gaziantep, bugün Türk futboluna damgasını vuracak bir mücadeleye tanık olacak. Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali için şehirde tatlı bir telaş yaşanıyor. 6 Şubat depreminin izlerini büyük ölçüde silen kente, büyük final için yaklaşık 50 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan şehirde esnaf, misafirlerini ağırlamak üzere tüm hazırlıklarını yaptı. Oteller tam kapasiteye ulaşırken tezgâhlar da ziyaretçiler için tamamen dolduruldu.

YÖRESEL ÜRÜNLERE YOĞUN İLGİ

Şehri ziyaret edecek taraftarların, alışveriş yapmasıyla birlikte yerel ekonomiye büyük bir katkı sağlanması bekleniyor. Antep fıstığı, baklava, katmer, kurutmalık sebzeler, baharatlar ve şire ürünleri gibi yöresel lezzetlerin bu dönemde yüksek talep göreceği düşünülüyor.

500 yıllık geçmişiyle dikkat çeken Kaleoğlu Mağarası'nın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, taraftarları en iyi şekilde ağırlamaya hazır olduklarını ifade etti. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnaf Fikret Yılmaz da Türkiye Kupası finalinin şehirde büyük bir etki yaratacağını ve kent esnafı için çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi.