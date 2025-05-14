Psikolojik olarak çok iyi durumdayız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu hafta iki kupa birden kazanma şansları olduğunu belirtti. Trabzonspor'un formda olduğunu söyleyen Buruk, şöyle devam etti: "Cumartesi bir maç oynadık ve birbirimizi tanımış olduk. Ama bu maçın hikâyesi çok daha farklı olacak. Bu hafta iki kupa kazanma şansımız var, ikisini de gerçekleştirmeyi hayal ediyoruz. Fatih hocanın söylediği gibi çok mücadele edecek bir takıma karşı oynayacağız. Psikolojik olarak iyi durumdayız, bu duygu insanı daha iyi hazırlıyor sonraki maça.

Gerçekten iyi oyuncularımız var, iyi oynuyoruz ve iyi durumdayız, bunu sahada göstermek gerekiyor. Teknik direktörlüğümün ikinci yılını G.Antep'te geçirdim. Şimdi burada final maçına çıkmak benim için sevindirici. Güzel anılarla ayrıldım, yarın (bugün) yine inşallah buradan güzel anılarla ayrılırım."

Uğurcan'a övgü yağdıran ve kendini kanıtlamış bir kaleci olduğunu söyleyen Muslera, "Onunla aramız çok iyi" dedi. Ayrıca Fatih Tekke'nin, "Çok iyi Türkçe konuşuyorsun, konuşsana" sözleri üzerine "Hocam biliyorum ama konuşmak zor" ifadelerini kullandı.