Osimhen Galatasaray tarihine geçti! Tribünler: "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor"

ATV ekranlarından naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan dev maçı Galatasaray 3-0 ile kazanarak 19. kez kupayı müzesine götürdü.
Cimbom, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in 46 ve 63. dakikada attığı gollerle farkı 3'e çıkardı.
G.SARAY TARİHİNE GEÇTİ
26 yaşındaki golcü, final maçında attığı iki golle Galatasaray tarihine geçmeyi başardı.
EFSANE İSMİ GERİDE BIRAKTI
Osimhen bu sezonki 35. golünü kaydederken, sarı-kırmızılıların tarihinde bir sezondaki en yüksek gol sayısına sahip olan yabancı oyuncu konumundaki Jardel'i geride bıraktı.
Brezilyalı golcü Mario Jardel 2000-2001 sezonunda Galatasaray formasıyla, 34 gol kaydetmişti.
''İKİ KUPANIN İLKİNİ ALDIK''
Galatasaray'ın flaş isimlerinden Victor Osimhen, Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Victor Osimhen ilk olarak "Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz." açıklamasını yaptı.
Türkiye'de en çok gol atan yabancı futbolcu olmasının hatırlatılması üzerine Osimhen " Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim." dedi.
TRANSFER SORUSUNA YANIT
Taraftarların yönetime transfer çağrısıyla ilgili açıklama yapan Osimhen "Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım" dedi.
TRİBÜNLER: "TARAFTAR ÇILDIRDI OSIMHEN'İ İSTİYOR''
Galatasaray taraftarları, 72. dakikada oyundan çıkan yıldız golcü için ''Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor'' tezahüratlarında bulundu. Daha sonra ise Osimhen'i kulübeden çıkartarak alkışlattı.