Osimhen Galatasaray tarihine geçti! Tribünler: "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor"

''İKİ KUPANIN İLKİNİ ALDIK''

Galatasaray'ın flaş isimlerinden Victor Osimhen, Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen ilk olarak "Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz." açıklamasını yaptı.