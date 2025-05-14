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Giriş Tarihi: 14.5.2025 22:32 Son Güncelleme: 14.5.2025 23:06

Osimhen Galatasaray tarihine geçti! Tribünler: "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Trabzonspor dev finalde mücadele etti. Victor Osimhen'in yıldızlaştığı maçta sarı-kırmızılılar, 3-0'lık skorla kazanarak 19. kez kupaya uzandı. Nijeryalı yıldız attığı gollerle damga vururken, Galatasaray'ın tarihine geçmeyi de başardı. 26 yaşındaki golcü, Cimbom'un efsane ismini geride bıraktı. Ayrıca Galatasaray taraftarı Osimhen için dikkat çeken tezahüratlar yaptı.

Osimhen Galatasaray tarihine geçti! Tribünler: Taraftar çıldırdı Osimhen’i istiyor

ATV ekranlarından naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan dev maçı Galatasaray 3-0 ile kazanarak 19. kez kupayı müzesine götürdü.

İKİ DEVREDE GOLLE BAŞLANDI

İlk yarıyı Barış Alper'in golüyle 1-0 önde kapatan Galatasaray, ikinci yarıyı da etkili başladı.

Cimbom, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in 46 ve 63. dakikada attığı gollerle farkı 3'e çıkardı.

G.SARAY TARİHİNE GEÇTİ

26 yaşındaki golcü, final maçında attığı iki golle Galatasaray tarihine geçmeyi başardı.

EFSANE İSMİ GERİDE BIRAKTI

Osimhen bu sezonki 35. golünü kaydederken, sarı-kırmızılıların tarihinde bir sezondaki en yüksek gol sayısına sahip olan yabancı oyuncu konumundaki Jardel'i geride bıraktı.

Brezilyalı golcü Mario Jardel 2000-2001 sezonunda Galatasaray formasıyla, 34 gol kaydetmişti.

''İKİ KUPANIN İLKİNİ ALDIK''

Galatasaray'ın flaş isimlerinden Victor Osimhen, Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen ilk olarak "Büyük bir tebrik sunmak istiyorum bütün takıma. Çok mutluyuz. Baştan sona çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftara da teşekkür etmek istiyoruz. Baştan sona inanılmazdılar. 3 kupa için mücadele ediyorduk ama bir tanesinden dışarıda kaldık. Bir kupayı aldık. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Türkiye'de en çok gol atan yabancı futbolcu olmasının hatırlatılması üzerine Osimhen " Rekor tabii ki harika. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunus bugün çok birleştiriciydi. Goller attığım için çok mutluyum ama tarihe geçmek benim için büyük bir zevk. Mücadele etmeye devam edeceğim." dedi.

TRANSFER SORUSUNA YANIT

Taraftarların yönetime transfer çağrısıyla ilgili açıklama yapan Osimhen "Galatasaray taraftarına gerçekten dayanamıyorum. Sezon sonunda çok büyük bir karar almam gerekiyor. Bu süreçte yaşadıklarım için herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararımı sezon sonunda alacağım" dedi.

TRİBÜNLER: "TARAFTAR ÇILDIRDI OSIMHEN'İ İSTİYOR''

Galatasaray taraftarları, 72. dakikada oyundan çıkan yıldız golcü için ''Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor'' tezahüratlarında bulundu. Daha sonra ise Osimhen'i kulübeden çıkartarak alkışlattı.

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Osimhen Galatasaray tarihine geçti! Tribünler: "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor"
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