F.Bahçe milat oldu!

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk, Türkiye Kupası'nı müzelerine götürdükleri için çok mutlu olduklarını söyledi. F.Bahçe'yi yenerek daha da güçlendiklerini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "F.Bahçe deplasmanı, orada kazandığımız galibiyet, Konya deplasmanı, buradaki oyun, çok istedik ve kazandık" dedi ve şöyle devam etti: "Böyle bir finale geliyorsanız, böyle büyük bir taraftarın önüne çıkıyorsanız, her iki takımı tebrik etmek gerekiyor."

PAZAR GÜNÜ İÇİN İTİCİ GÜÇ...

"Müthiş bir atmosfer vardı. Biz kazandık ama Trabzon da büyük emek verdi. Erken bir gol attık, sonrasında rakibimizin hamlesi oldu. Ama genele baktığımızda büyük üstünlük kurduk. Değerli bir gece. Çünkü kupayı kazanmak çok değerli.

Başrolde oyuncularımız vardı, onlara teşekkür ediyorum. Taraftarımız yine bizimleydi. Başkanımız ve yöneticilere de hayırlı olsun. Bu takımın kurulmasında büyük payları var. Bu moralle İstanbul'a gidip, lig şampiyonu olmak istiyoruz. Kupa Pazar günü için büyük motivasyon olacak."

YENİ HEDEF DEVLER LİGİ

Okan Buruk, geride kalan sürede önemli başarılar elde ettiklerini vurgularken, "Hafta sonu ligde de şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Bundan sonra en önemli hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak" dedi.