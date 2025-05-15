VAR’a bile gidilmedi!

Sözlerine Galatasaray'ı tebrik ederek başlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kendileri için çok önemli bir maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Batagov sakatlandı, maç içinde 3 stoper değiştirmek zorunda kaldık.Kısmet böyle bir şey. İkinci yarının başında bir gol ile skor 2-0 oldu, hiç VAR'a gidilmeden. Üzülmek, ağlamak insanı güçlendirilen duygular ama ben hiçbir zaman pes etmem" diye konuştu.