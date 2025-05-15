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Giriş Tarihi: 15.5.2025

VAR’a bile gidilmedi!

YUNUS EMRE SEL
VAR’a bile gidilmedi!
Sözlerine Galatasaray'ı tebrik ederek başlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kendileri için çok önemli bir maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Batagov sakatlandı, maç içinde 3 stoper değiştirmek zorunda kaldık. 10 gündür çalıştığımız adam paylaşımında ufak hata yapıyorsunuz ve hemen cezalandırılıyorsunuz. Kısmet böyle bir şey. İkinci yarının başında bir gol ile skor 2-0 oldu, hiç VAR'a gidilmeden. Üzülmek, ağlamak insanı güçlendirilen duygular ama ben hiçbir zaman pes etmem" diye konuştu.
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VAR’a bile gidilmedi!
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