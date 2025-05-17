FIFA 3 maymunu oynuyor

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), İsrail'in Gazze'deki operasyonları sırasında Filistinli futbolculara yönelik ayrımcılık, insan hakları ihlalleri ve işgal altındaki topraklarda yer alan İsrail kulüplerinin Ulusal Lig'e katılmasının statülere aykırı olduğunu belirterek İsrail'in FIFA üyeliğinin askıya alınmasını talep etmişti. FIFA da 2024 yılında bu iddiaları değerlendirmek üzere disiplin ve yönetim komitesine başvurduğunu duyurmuştu.

Ancak FIFA'nın, Paraguay'ın Asuncion kentinde düzenlenen 75. FIFA Kongresi'nde de soruşturmaların sonuçlarına dair net bir zaman çizelgesi sunulamadı. PFA yetkilisi Susan Shalabi, inceleme sürecinin uzatılmasına tepki göstererek "Bir yıl daha beklemeyelim. Şimdi hemen harekete geçmeliyiz" diyerek FIFA'dan soruşturmanın tamamlanması için net bir tarih belirlenmesini talep etti.

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE DEVAM EDİYORMUŞ!

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström ise ihraç ile ilgili iki ayrı soruşturmanın devam ettiğini ve süreçlerin tamamlanması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Grafström, "Komiteler açıkça son derece karmaşık olan bu konuyu sonuçlandırmak adına titizlikle çalışıyor. Ayrıca FIFA Konseyi'ne yeni seçilen üyelerin de bu konular hakkında bilgilendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Sonuç olarak, PFA'nın İsrail'in üyeliğinin askıya alınması yönündeki isteği hâlâ değerlendirme aşamasında ve kararın ne zaman çıkacağı belirsizliğini koruyor.