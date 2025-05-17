Kartal’dan dev ödeme!

sermaye artırımı sonrası Bankalar Birliği anlaşmasında yaklaşık 1.3 milyar TL ödeme yapıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimiz, toplamı 1.278.828.670 TL anapara ve faiz olmak üzere fon kullanım raporu çerçevesinde, T.C Ziraat Bankası A.Ş, Halk Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş 'ye konsorsiyum kredi ödemesi gerçekleştirmiştir." Başkan Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde "Tarihimizin en yüksek tutarlı borç ödemesi yapılacaktır. 1.4 milyar TL'lik geliri borcumuzu azaltmak için kullanacağız" demişti.