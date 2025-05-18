Maskeli kahramanın gözleri dolacak!

53 bin kapasiteli RAMS Park, bugün tarihi günlerinden birini yaşayacak. Taraftarların bilet bulabilmek için büyük çaba sarf ettiği müsabaka kapalı gişe oynanacak. 25. şampiyonluğa hazırlanan Aslantepe'de 2 gündür aralıksız çalışmalar devam ediyor. Kayserispor maçında şampiyonluk ilan edilirse, 90 dakika biter bitmez kutlamalar başlayacak. 5. yıldıza özel ışıklandırma şovuyla görsel şölen gerçekleşecek. Bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekleyen sarıkırmızılı futbolseverler, şampiyonluk kadar attığı gollerle sezona damga vuran kiralık yıldızları Victor Osimhen için de hazırlık yaptı.

KARİYERİNDE BÖYLE BİR SEVGİ İLE HİÇ KARŞILAŞMADI

Gelecek sezon da takımda kalmasını istedikleri Nijeryalı santrforu ikna etmeyi hedefleyen Galatasaraylı taraftarlar, özel pankartlar ve tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunacaklar. Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra, "Dayanamıyorum o kadar sevgi gösteriyorlar ki bana. Böylesini daha önce hiç yaşamadım" diyen Osimhen'e, "Bizimle kal" mesajı verilecek.

SAHNE KURULACAK, GÖKYÜZÜNE 5 YILDIZ YANSITILACAK

arada şampiyonluğun ilan edilmesi durumunda yapılacak kutlamanın programı belli oldu. 1 saat sürecek etkinlikte 90 dakikanın bitiş düdüğü çalar çalmaz stat hoparlöründen Şampiyonlar Ligi müziği çalınacak. Kulüp görevlileri hemen sahaya taşınabilir sahneyi kuracak. Bu sırada oyuncular 5 yıldızlı 25. şampiyonluk tişörtlerini giyecekler ve 5 yıldızlı bayraklarla tribünleri dolaşacaklar. Işıklandırma ile gökyüzüne 5 yıldız yansıtılacak.

TARİHE GEÇTİ

Sakatlanan Mauro İcardi'nin yokluğunda takımı sırtlayan Victor Osimhen, Galatasaray'da kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Toplamda ağları 35 kez bulan Nijeryalı süper star, aynı zamanda Türkiye'de bir dönemde en fazla gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'in (34) rekorunu kırmıştı.

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