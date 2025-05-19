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Giriş Tarihi: 19.5.2025

25. zaferin perde arkası SABAH Spor’da

25. zaferin perde arkası SABAH Spor’da
Türkiye 2024-25 sezonunun şampiyonunu alkışlarken, perde arkasında ise film gibi hikâyeler yer alıyor. Okan Buruk yönetiminde üçlemeye imza atan G.Saray'ın transfer döneminden, saha dışında yaşanan olaylarına, kötü sonuçlar sonrası çıkan tartışmalara kadar tüm bilinmeyenler Mehmet Özcan'ın kaleminden şampiyonluk öyküsünde gün yüzüne çıkacak.

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Kadıköy'deki kupa maçı sonrası neler yaşandı?
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz'da takımı nasıl motive etti?

YARIN 1. BÖLÜM
Osimhen'i F.Bahçe'nin radarından çıkaran mesaj neydi?
Süper Kupa'daki yenilginin ardından kadro dışı kararı kimin için tartışıldı?
Hangi oyuncunun köpeği için özel uçak tutuldu?

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25. zaferin perde arkası SABAH Spor’da
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