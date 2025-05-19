Kartal ağır yara aldı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, özellikle ilk yarıda sergilenen futboldan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Oyunun bu bölümünde iki takım da gol atabilirdi." dedi. Solskjaer, üçüncülüğün kaybedilmesiyle ilgili olarak da "Göreve başladığımda 6., 7. durumdaydık. Şimdi geldiğimiz nokta burası. Kalan iki maçımızı da kazanmak zorundayız. Samsunspor iyi bir takım, onlar da kazanabilir. Şu an kontrol bizde değil" ifadelerini kullandı.