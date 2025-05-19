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Giriş Tarihi: 19.5.2025

Kartal ağır yara aldı!

Alanya’da 2 puan bırakan Beşiktaş, üçüncülüğe veda etti. Düşme hattının hemen üzerinde yer alan ev sahibi takım, Ui-jo ile öne geçti. Siyah-beyazlılara beraberliği getiren Rafa Silva'nın ağları bulan bir vuruşu da ofsayta takıldı. Uzatmalarda Semih fileleri sarstı ancak pozisyon öncesinde faul kararı çıktı

Kartal ağır yara aldı!
HÜCUMDA KALİTEMİZ EKSİKTİ!
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, özellikle ilk yarıda sergilenen futboldan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Oyunun bu bölümünde iki takım da gol atabilirdi. Ancak ikinci yarı beni mutlu etti. Denedik, savaştık, uğraştık ama maalesef rakip ceza sahası içinde gücümüz ve kalitemiz eksik kaldı" dedi. Solskjaer, üçüncülüğün kaybedilmesiyle ilgili olarak da "Göreve başladığımda 6., 7. durumdaydık. Şimdi geldiğimiz nokta burası. Kalan iki maçımızı da kazanmak zorundayız. Samsunspor iyi bir takım, onlar da kazanabilir. Şu an kontrol bizde değil" ifadelerini kullandı.
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Kartal ağır yara aldı!
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