Şampiyonun yıldızı parladı

ARADA FARK VAR!
Üst üste üçüncü şampiyonluğunu Türkiye Kupası ile taçlandıran Galatasaray, ezeli rakipleri ile arasındaki farkı açtı. Müzesindeki kupa sayısını 63'e çıkaran sarı-kırmızılılar, ezeli rakiplerini iyice geride bıraktı.
63 kupalı Galatasaray'ı 37 kupayla Beşiktaş takip ediyor, Fenerbahçe 35 kupayla üçüncü sırada yer alıyor.
GALATASARAY:
63 kupa (25x Lig, 19xTürkiye Kupası, 17x Süper Kupa, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupa)
BEŞİKTAŞ:
37 kupa (16xSüper Lig, 11xTürkiye Kupası, 10xSüper Kupa)
FENERBAHÇE:
35 kupa (19xSüper Lig, 7xTürkiye Kupası, 9xSüper Kupa)
TRABZONSPOR
: 26 kupa (7xSüper Lig, 9xTürkiye Kupası, 10xSüper Kupa)
'THE REAL ONE'
G.Saray'dan F.Bahçe'ye göndermeler geldi… Mourinho'nun yayıncı kuruluş kamerasının önüne laptop koymasını hatırlatan hamle vardı… 5 yıldızlı bir ekran görüntüsü ve üzerinde "The Real One (Gerçek olan)"
yazısı "The Special One (Özel biri)"
lakaplı Mourinho'ya gitti. Ayrıca Osimhen transferi için F.Bahçe yöneticisi Acun Ilıcalı'nın da sözlerine atıfta bulunulan paylaşımda şu sözler yer aldı: "Hayır meraktan soruyorum. Bu sezon dünya üzerinde ondan daha iyi forvet var mı?"
KAHRAMANLAR NE DEDI?
ABDÜLKERİM BARDAKCI:
"16 aylık kızım Alara, 3. kupasını gördü. 3 aylık oğlum da 2. kupasını gördü. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray'a gelmişim."
EREN ELMALI:
"Buralara gelmek için çok emek verdik."
GABRİEL SARA:
"Çok uzun bir sezondu ama en iyi, en mutlu hissettiğim sezondu. Şimdi kutluyoruz."
MARİO LEMİNA:
"Geldiğimde zaten iyi oynayan bir takım vardı. Çağırdılar ve geldim. Galatasaray'ı çok seviyordum."
DAVİNSON SANCHEZ:
"Kesinlikle hak ettik. Bu kutlama için mücadele ettik."
BARIŞ ALPER YILMAZ:
"Kolay olmadı, 11 aydır çalışıyoruz. Hep galibiyet alıyoruz ama dışarıda farklı şeyler yaşayabiliyoruz.
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SAHNE ARTIK İCARDİ'NİN
Sahanın ortasına kurulan mini sahnede önce Pode Sentar şarkısını Lemina-Yunus- Abdülkerim üçlüsü çaldı, ardından da mikrofonu alan İcardi kutlamalarda vitesi yükseltti.
DİREKT DEVLER LİGİ'NDE
Ligi zirvede bitirmeyi garantileyip Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım vizesini alan Aslan, maçın ardından Devler Ligi'nin resmi şarkısı ile coştu...
435 MİLYON TL PRİM
Türkiye Kupası'nın ardından 25. Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da futbolcular dev bir primin de sahibi oldu. Sarıkırmızılı yönetim, zorlu sezonu çifte kupayla taçlandıran oyuncularının ceplerini doldurdu. Üstün bir performans ortaya koyan futbolcular, 10 milyon Euro (yaklaşık 435 milyon TL) primi ceplerine koydu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı. Erdoğan, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray Futbol Takımı'nı, teknik heyetini ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadeleri ile mesaj paylaştı.