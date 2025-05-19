Şampiyonun yıldızı parladı

Üst üste üçüncü şampiyonluğunu Türkiye Kupası ile taçlandıran Galatasaray, ezeli rakipleri ile arasındaki farkı açtı.63 kupalı Galatasaray'ı 37 kupayla Beşiktaş takip ediyor, Fenerbahçe 35 kupayla üçüncü sırada yer alıyor.63 kupa (25x Lig, 19xTürkiye Kupası, 17x Süper Kupa, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupa)37 kupa (16xSüper Lig, 11xTürkiye Kupası, 10xSüper Kupa)35 kupa (19xSüper Lig, 7xTürkiye Kupası, 9xSüper Kupa): 26 kupa (7xSüper Lig, 9xTürkiye Kupası, 10xSüper Kupa)G.Saray'dan F.Bahçe'ye göndermeler geldi… Mourinho'nun yayıncı kuruluş kamerasının önüne laptop koymasını hatırlatan hamle vardı… 5 yıldızlı bir ekran görüntüsü ve üzerindeyazısılakaplı Mourinho'ya gitti. Ayrıca Osimhen transferi için F.Bahçe yöneticisi Acun Ilıcalı'nın da sözlerine atıfta bulunulan paylaşımda şu sözler yer aldı: "Hayır meraktan soruyorum. Bu sezon dünya üzerinde ondan daha iyi forvet var mı?""16 aylık kızım Alara, 3. kupasını gördü. 3 aylık oğlum da 2. kupasını gördü. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray'a gelmişim.""Buralara gelmek için çok emek verdik.""Çok uzun bir sezondu ama en iyi, en mutlu hissettiğim sezondu. Şimdi kutluyoruz.""Geldiğimde zaten iyi oynayan bir takım vardı. Çağırdılar ve geldim. Galatasaray'ı çok seviyordum.""Kesinlikle hak ettik. Bu kutlama için mücadele ettik.""Kolay olmadı, 11 aydır çalışıyoruz.Sahanın ortasına kurulan mini sahnede önce Pode Sentar şarkısını Lemina-Yunus- Abdülkerim üçlüsü çaldı, ardından da mikrofonu alan İcardi kutlamalarda vitesi yükseltti.Ligi zirvede bitirmeyi garantileyip Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım vizesini alan Aslan, maçın ardından Devler Ligi'nin resmi şarkısı ile coştu...Türkiye Kupası'nın ardından 25. Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da futbolcular dev bir primin de sahibi oldu. Sarıkırmızılı yönetim, zorlu sezonu çifte kupayla taçlandıran oyuncularının ceplerini doldurdu. Üstün bir performans ortaya koyan futbolcular, 10 milyon Euro (yaklaşık 435 milyon TL) primi ceplerine koydu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı. Erdoğan, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray Futbol Takımı'nı, teknik heyetini ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadeleri ile mesaj paylaştı.