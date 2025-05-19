Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsun güldü Sivas düştü!
Giriş Tarihi: 19.5.2025

Samsun güldü Sivas düştü!

Deplasmanda Karadeniz ekibine yenilen Yiğidolar, 8 yıldır aralıksız yer aldığı Süper Lig’e veda etti. Dimata ile gülen ev sahibi takım ise üçüncü sıraya yükseldi

Samsun güldü Sivas düştü!
Süper Lig'in flaş ekibi Samsunspor, evinde ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü 9. dakikada Landry Dimata kaydetti. Bu sonuçla sezonun bitimine 2 hafta kala Yiğidolar'ın küme düşmesi kesinleşti. Samsun, aldığı galibiyetle ligde yeniden 3. sıraya çıkarken 13 yıllık bir hesabı da kapatmış oldu. Karadeniz ekibi, 2011- 12 sezonunun son haftasında evinde Sivas'ı yenmesi halinde ligde kalacak, Antalyaspor küme düşecekti. Ancak karşılaşmayı Sivas 2-1 kazanmış, Samsun küme düşerek 13 yıl Süper Lig'den uzak kalmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun güldü Sivas düştü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz