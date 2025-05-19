Samsun güldü Sivas düştü!

Süper Lig'in flaş ekibi Samsunspor, evinde ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.Bu sonuçla sezonun bitimine 2 hafta kala Yiğidolar'ın küme düşmesi kesinleşti. Samsun, aldığı galibiyetle ligde yeniden 3. sıraya çıkarken 13 yıllık bir hesabı da kapatmış oldu. Karadeniz ekibi, 2011- 12 sezonunun son haftasında evinde Sivas'ı yenmesi halinde ligde kalacak, Antalyaspor küme düşecekti.