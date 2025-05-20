10 milyon Euro’yu reddetti!

F.Bahçe'de sıcak gelişmeler hız kesmiyor… Başkan Ali Koç'un eylül ayında olağanüstü kongreye gideceklerini açıklamasının ardından en çok merak edilen konu, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda kalıp kalmayacağı. SABAH Spor
'un edindiği bilgiye göre; Portekizli hoca ile yollarını ayırmak isteyen yönetim, kendisiyle bir görüşme de yaptı. Tecrübeli teknik adama sözleşmesinin karşılıklı olarak feshi için 10 milyon Euro (438 milyon TL) teklif edildi
ancak olumlu bir yanıt alınamadı. Fenerbahçe, yollarını ayırmak istediği Mourinho'yu kovması halinde 17 milyon Euro ödemek zorunda.
BİR NUMARA MONTELLA
Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç'un eylül ayındaki seçime güçlü bir şekilde girmek için hoca arayışları sürüyor. A Milli Takım'ın teknik direktörü Montella en güçlü aday olarak görülüyor.
İtalyan çalıştırıcının Süper Lig'de önceki gün Galatasaray'ın şampiyonluk maçı olmasına rağmen F.Bahçe-Eyüp müsabakasını tercih etmesi dikkat çekmişti.
ZİDANE BOMBASI!
Öte yandan
2016-19 arasında Real Madrid'le büyük başarılar yaşayan Zinedine Zidane isminin de gündemde olduğu kaydedildi. Fakat F.Bahçe kaynakları bu iddiayı yalanladı!