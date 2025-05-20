10 milyon Euro’yu reddetti!

F.Bahçe'de sıcak gelişmeler hız kesmiyor… Başkan Ali Koç'un eylül ayında olağanüstü kongreye gideceklerini açıklamasının ardından en çok merak edilen konu, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda kalıp kalmayacağı.'un edindiği bilgiye göre; Portekizli hoca ile yollarını ayırmak isteyen yönetim, kendisiyle bir görüşme de yaptı. Tecrübeli teknik adamaancak olumlu bir yanıt alınamadı. Fenerbahçe, yollarını ayırmak istediğiTarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç'un eylül ayındaki seçime güçlü bir şekilde girmek için hoca arayışları sürüyor.İtalyan çalıştırıcının Süper Lig'de önceki gün Galatasaray'ın şampiyonluk maçı olmasına rağmen F.Bahçe-Eyüp müsabakasını tercih etmesi dikkat çekmişti.2016-19 arasında Real Madrid'le büyük başarılar yaşayan Zinedine Zidane isminin de gündemde olduğu kaydedildi. Fakat F.Bahçe kaynakları bu iddiayı yalanladı!