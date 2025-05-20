Ara vermeden devam! Yeni hedef 20+26

Kayserispor maçında mutlu sona ulaşan Galatasaray, 5. yıldızı taktı. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, yeni sezonda yine çifte şampiyonluk yaşamak istiyor. 25 şampiyonluğun yanında 19 kez Türkiye Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılılar, 2025-26 sezonu sloganını 20+26 olarak belirledi.Direkt katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Okan Buruk, şampiyon kadrosunu doğru takviyelerle güçlendirecek.G.Saray'ın forma sponsoru Puma'nın İstinye Park'taki mağazasında dün Muslera için imza günü düzenlendi. Uruguaylı file bekçisine sarı-kırmızılı futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Formalarını imzalatan taraftarlar, Muslera'nın 1 sene daha kalması için tezahüratlar yaptı.