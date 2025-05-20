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Giriş Tarihi: 20.5.2025

Ara vermeden devam! Yeni hedef 20+26

Sarı-kırmızılılar daha 25. kupasını kaldırmadan 26. Süper Lig şampiyonluğu ile 20. Türkiye Kupası sloganını ilan etti

Ara vermeden devam! Yeni hedef 20+26
Kayserispor maçında mutlu sona ulaşan Galatasaray, 5. yıldızı taktı. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, yeni sezonda yine çifte şampiyonluk yaşamak istiyor. 25 şampiyonluğun yanında 19 kez Türkiye Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılılar, 2025-26 sezonu sloganını 20+26 olarak belirledi. 2026 yılında 20. Türkiye Kupası ve 26. lig şampiyonluğunu kazanmaya motive olan Galatasaray, Avrupa'yı da düşünüyor. Direkt katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Okan Buruk, şampiyon kadrosunu doğru takviyelerle güçlendirecek. Osimhen için tüm şartlarını zorlayacak sarı-kırmızılı kulüp, Muslera ve Mertens yerine üst düzey 1 ve 10 numara arayışına başladı.

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G.Saray'ın forma sponsoru Puma'nın İstinye Park'taki mağazasında dün Muslera için imza günü düzenlendi. Uruguaylı file bekçisine sarı-kırmızılı futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Formalarını imzalatan taraftarlar, Muslera'nın 1 sene daha kalması için tezahüratlar yaptı.

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Ara vermeden devam! Yeni hedef 20+26
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