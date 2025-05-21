1 numaralı hedef Bulka

Muslera'ya veda etmeye hazırlanan Galatasaray'da kaleci arayışı başladı. Fransız ekibi Nice'in kalesini koruyan Marcin Bulka, adaylardan biri. Kulübüyle 1 yıl kalan sözleşmesini uzatmayan Bulka'nın mali şartları masaya yatırıldı. Nice'in çift haneli bonservis beklentisinde olduğu öğrenildi. Chelsea altyapısında yetişen Bulka, 25 yaşında ve 1.99 boyunda. Bu sezon 40 maçta görev yapan Polonyalı 1 numara, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşıyor. vatandaşı Frankowski ile de temas kuran oyuncu için Fransız kulübü 15 milyon Euro'dan pazarlığı açıyor. G.Saray cephesi ise bunu 10 milyon Euro'nun altına çekmenin peşinde. Ayrıca İspanyol basınından Defensa Central, Cimbom'un, Real Madrid'in 26 yaşındaki Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin'e teklif yaptığını yazdı.

MARCIN BULKA KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Ekim 1999 Yaş: 25 Boy: 1.99 Ülke: Polonya Doğum Yeri: Plock Ayak: Sağ: Kontrat sonu: 30 Haziran 2026 Piyasa değeri: 20 milyon Euro