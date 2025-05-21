Çeyrek final mücadelesinde kazanan Bandırmagücü Spor Kulübü

beIN SQUAD projesindeki takımlardan Bandırmagücü Spor Kulübü ile Bornova Genç Yıldızlar Spor, 2024-2025 TFF Kadınlar 3. Ligi Play-Off Çeyrek Finali'nde 20 Mayıs Salı Soma Atatük Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmadı. Seri penaltılara giden kritik mücadele 5-4'lük Bandırmagücü Spor Kulübü'nün galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla Bandırma ekibi adını yarı finale yazdırdı.

Bandırmagücü Spor Kulübü kaptanı ve kalecisi Ezgi Kısa maç sonu, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok mücadeleci, gayet fair-play ruhunda bir maç oldu. Rakibi de tebrik ediyorum; çok iyi oynadılar, çok iyi mücadele ettiler." dedi.

Bandırmagücü Spor Kulübü Teknik Direktörü Metin Kök ise şunları söyledi: "İnanılmaz iyi bir takımla oynadık, belki de erken bir final oynadık. İnşallah bu yolun sonu 2. Lig ile biter."