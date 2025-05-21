‘F.Bahçe nabız yokladı’

Galatasaraylı taraftarların gelecek sezon da takımda görmeyi çok istediği Victor Osimhen'in transferinde SABAH SPOR, Napoli kaynaklarına ulaştı ve önemli bilgiler aldı. İsminin verilmesini istemeyen bir İtalyan yetkili, sözleşmesinde yurt dışı için 75 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Nijeryalı santrfor hakkındaki sorumuza, "Osimhen, Türkiye'de muhteşem bir sezon geçirdi. Attığı gollerle Türkiye ligine damga vurdu. Onu, Galatasaray dahil şu anda 7-8 kulüp almak istiyor. Özellikle İtalya içinden yüksek teklifler geldi. Bunları size açıklayamam. Arabistan'dan da soranlar var. Tabii ki siz de biliyorsunuz, Osimhen'in düşüncesi burada önemli olan. Fakat bu konuda şu ana kadar bize bir şey ifade etmedi" yanıtını verdi.

JUVENTUS 85 MİLYON EURO VERDİ

F.Bahçe'nin oyuncuya ilgisinin olup olmadığını sorduğumuz Napoli yetkilisi, bu konuda net bir girişim olmadığını belirterek, "Bazı menajerler vasıtasıyla görüş almak istediler ama resmi teklif şu ana kadar gelmedi" dedi. Osimhen'i isteyen Juventus'un 85 milyon Euro teklif ettiği geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında manşet olmuştu. Napoli cephesinin amacı, başarılı oyuncuyu ülke içinde 100 milyon Euro'ya yakın bir bedelle göndermek.

"OSİMHEN, PARA İÇİN FENERBAHÇE'YE GİTMEZ"

Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi Abdullah Kavukcu, F.Bahçe'nin Osimhen ilgisi hakkında konuştu. Kavukcu, "Fenerbahçe'nin transferlerini takip etmiyoruz. Genelde bizim belirlediğimiz futbolculara onlar talip oluyor. İlk önce biz teklif yapıyoruz, sonra onlar gidiyorlar. Skriniar olayı açık. Birisi, sizden 3 milyon Euro fazla verip alınca başarı olmaz. Osimhen farklı bir karakter. Para için Fenerbahçe'yi tercih edeceğine inanmıyorum. Sonuçta Fenerbahçe'nin vereceği parayı Galatasaray da verebilir" dedi.

KRALLIKTA ZİRVEDE

Süper Lig'de attığı 25 golle krallık yarışında zirvede oturan Victor Osimhen, tüm resmi maçlarda 36 kez ağları havalandırarak bir sezonda Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını eline geçirdi.