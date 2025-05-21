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Giriş Tarihi: 22.5.2025 00:27

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye drone göndermesi!

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray paylaşımlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı bir paylaşımda Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye drone göndermesi!

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ligde 5. yıldızı alan ilk takım olmayı başardı.

Şampiyonluk sonrası paylaşımlarına devam eden sarı-kırmızılı kulüp, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Yapılan oaylaşımda, bir drone'un gökyüzünde iki yıldız taşıdığı görüldü. Video şu not ile paylaşıldı:

"YILDIZLARIN NEREYE GİTTİĞİNİ BİLİYORSUNUZ."

Galatasaray'ın bu paylaşımı, Süper Lig'de kazanılan şampiyonluk sayısıyla beşinci yıldıza ulaşmasına vurgu yaparken, aynı zamanda Fenerbahçe'nin yıllardır süren yıldız tartışmalarına da dolaylı bir yanıt niteliği taşıdı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye drone göndermesi!
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