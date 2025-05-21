Okan Buruk, Mourinho’yu sadece saha içinde değil, saha dışında da yendi: Ağlamadı ağlattı!

Fenerbahçe ile saha içinde olduğu kadar saha dışında da mücadele eden Galatasaray'da Okan Buruk, bu süreçte yalnız kaldı. Aynı zamanda arkadaşı Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın fitilini ateşlediği yapı tartışmasını Jose Mourinho, hakem açıklamalarıyla alevlendirdi. Bu süreçte yıpranan ve yalnız kalan Buruk, cevabı Kadıköy'de kazandığı iki derbiyle verdi. Süper Lig'de rakibini 3-1 mağlup ederken, Türkiye Kupası'nda rakibinin evinden 2-1'lik galibiyetle döndü. RAMS Park'ta 0-0 biten derbinin sonucu da Okan Buruk'a yaradı ve 'Special One' (Özel biri) olarak Türkiye'ye gelen Mourinho'ya sarı-kırmızılı taraftarlar 'Crying One (Ağlayan biri)' göndermesinde bulundu.

İCARDİ GİBİ ÖZGÜRSÜN!

Fenerbahçe ile aradaki 8 puanlık fark bir ara 3'e indi. Ancak Galatasaray'ı Osimhen tek başına zirvede tuttu. Konyaspor, Rizespor, Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarında galibiyet gollerini atan Nijeryalı forvet, profesyonellik dersi verdi. Yıldız oyuncuları yönetmesini iyi bilen Okan Buruk, İcardi'ye tanıdığı özgürlüğün aynısını Osimhen için de uyguladı. Golcü futbolcu ise hiç antrenman kaçırmadı, aksine hep ekstra çalışmalar yaparak kendisini fit tuttu.

MUSLERA 'BİTTİ' DEDİ HATİPOĞLU İKNA ETTİ

AVRUPA Ligi'nde hayal edilen final için pastalar kesildi ancak Aslan'ı bu rüyadan AZ Alkmaar uyandırdı. Taraftarlar Avrupa'da faturayı Dinamo Kiev'den 3 gol yiyen Muslera'ya kesti. 'Bitti' diyerek soyunma odasının yolunu tutan Muslera'yı sakinleştiren isim İbrahim Hatipoğlu'ydu. Uruguaylı 1 numara ara dönemde takımda kalarak tekrar toparlasa da gördüğü tepkiyi unutmadı ve sezon sonu için aldığı ülkesine dönüş kararından şu ana kadar vazgeçmedi.

OKAN BURUK ÇOK BÜYÜK KUMAR OYNADI!

Avrupa'dan elendikten sonra çifte kupalı şampiyonluğu hedef olarak belirleyen Okan Buruk, büyük risk aldı ve takımı Florya'dan Kemerburgaz'a taşımaya karar verdi. Kemerburgaz'ın hibrit çimle kaplı iki sahasında daha kaliteli antrenmanlar geçiren sarı-kırmızılı takım, yeni tesisine başlangıcı şampiyonlukla yaptı.

BARIŞ ALPER SATILIK DEĞİL!

SEZON başında Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satan, Zaha'yı Lyon'a kiralayan Galatasaray, Barış Alper için Nottingham Forest'ten gelen 20 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Barış'ı devre arasında da bir başka Premier Lig ekibi West Ham istedi ancak bu teklifle hiç ilgilenmeyen sarı-kırmızılılar cevap bile vermedi. Yıldız oyuncunun ücretine zam yapılarak motivasyonu korundu.

EREN ELMALI'YI BURUK BİTİRDİ!

ARA transferin son günü gelen Eren Elmalı ve taraftarın alınması için baskı yaptığı Lemina'nın değeri sezonun final haftalarında ortaya çıkacaktı... Eren, Okan Buruk'u arayarak, "Hocam beni G.Saray'a al" dedi. Buruk da "Tamam" deyince oyuncu 1 milyon Euro'sunu Trabzon'da bırakarak geldi. Eren sol bekteki sorunu tamamen çözdü. Performansıyla göz kamaştırdı. Lemina sayesinde orta sahayı sağlama alan G.Saray, hem daha az gol yemeye başladı hem de 8 numaraya geçen Torreira'nın golleriyle kritik maçlar kazandı. Aslan, Eren'i Trabzon'dan 3.5 milyon Euro garanti bedel ve 500 bin Euro şarta bağlı bonus karşılığında kadrosuna katmıştı.