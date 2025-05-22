Şampiyon Tottenham

UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham, Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İspanya'da oynanan karşılaşmada Ance Postecoglou'nun takımına galibiyeti getiren golü 42. dakikada Brennan Johnson attı. ManU ise 6'sı isabetli 16 şutunda skor üretemedi. Topla oynamada da %73'e 27'lik M.United üstünlüğü vardı. Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Avrupa Ligi kupasını aldığı için Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. 16. ManU ise Avrupa kupalarına gidemeyecek. Bu arada Tottenham, 17 yıl sonra müzesine bir kupa koymayı başardı.