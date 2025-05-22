TFF’ye yeni sponsor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, NATA Holding ile sponsorluk anlaşması yaptı. İmza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve NATA Holding Başkan Yardımcısı Yusuf Buğra Tanık katıldı. Kadın ve erkek milli takımlarının yanı sıra alt yaş milli takımlarının da söz konusu sponsorluktan yararlanacağını belirten Hacıosmanoğlu, anlaşmanın 1 yıllık olmasına rağmen devamının geleceğine inandığını söyledi. Yusuf Buğra Tanık ise milli takımların ülkenin ortak gururu olduğunu ifade ederek "Markanın değil, milletin hikayesine" ortak olduklarını dile getirdi.