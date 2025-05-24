Ronaldo’nun 1 günlük kazancı 24 milyon TL

SEZONsonunda Al-Nassr ile sözleşmesi sona erecek olan Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınından Marca; Suudi Arabistan ekibinin, 40 yaşındaki yıldıza yaptığı yeni sözleşme teklifinin detaylarını açıklarken rakamlar dudak uçuklattı.1 yıllık toplam geliri ise 182,4 milyon Euro (8 milyar TL) olacak. Ayrıca Ronaldo'nun kulüpten yüzde 5 oranında hisse alacağı belirtildi. Ocak 2023'te Al Nassr'a giden Portekizli süperstar, şu ana kadar 110 maçta 98 gol atıp, 19 asist yaptı.