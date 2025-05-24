Ronaldo’nun 1 günlük kazancı 24 milyon TL

SEZON
sonunda Al-Nassr ile sözleşmesi sona erecek olan Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınından Marca; Suudi Arabistan ekibinin, 40 yaşındaki yıldıza yaptığı yeni sözleşme teklifinin detaylarını açıklarken rakamlar dudak uçuklattı. Yeni kontrata göre Ronaldo, ayda 15,2 milyon Euro (675 milyon TL) alacak. Haftalık 3,8 milyon Euro (169 milyon TL), günlük ise 550 bin Euro (24 milyon TL) kazanacak.
1 yıllık toplam geliri ise 182,4 milyon Euro (8 milyar TL) olacak. Ayrıca Ronaldo'nun kulüpten yüzde 5 oranında hisse alacağı belirtildi. Ocak 2023'te Al Nassr'a giden Portekizli süperstar, şu ana kadar 110 maçta 98 gol atıp, 19 asist yaptı.