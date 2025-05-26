Beşiktaş kahretti!

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a mağlup olmasına rağmen Samsunspor, Trabzonspor'la berabere kalınca ücüncülük şansını son haftaya taşıdı. Siyah-beyazlıların bu hedefine ulaşabilmesi için Bodrum FK deplasmanında kazanması, Samsunspor'un da evinde Kayserispor'a puan kaybetmesi gerekiyor. Puanların eşit olduğu senaryoda Kartal'ın, Karadeniz temsilcisine ikili averajda üstünlüğü bulunuyor.Çaykur Rizespor'un uzatma dakikalarında attığı gol sonrası tribünler çılgına döndü. Siyah-beyazlı taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı futbolcuları ıslıklayarak protesto etti. Tribünler, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i de kendilerini alkışlamaya geldiği sırada yuhaladı.Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, çok fazla fırsattan yararlanamadıkları için üzgün olduğunu belirtip sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu maçları nasıl kazanmamız gerektiğini öğrenmeliyiz. Maçın bitmesine 5-6 dakika kadar vardı. Samsunspor-Trabzonspor maçı 2-2 gidiyordu, bizim maçımız 1-1'di. Oyuna taze oyuncular sokmak istemiştik. Umduğumuz şey fırsatlar bulmaktı.Bazen bu durum işe yarar, bazen yaramaz. Galip gelmek için risk almamız gerekiyordu.