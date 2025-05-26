Denizden&ABD’den mesaj

Havada, karada gerçekleştirilen Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu son olarak denizde de kutlandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, deniz dibinde 25. zaferi doyasıya yaşadı. Fethiye Dalış Merkezi dalgıç eğitmenleri Önder Diktaş, Alperen Beyaz, Barış Safran, Berkay Çetin, Burkay Kayıran ve İbrahim Tombak, Dalyan Koyu'nun 5 metre derinliğinde sarı-kırmızı bayraklarla resmi geçit gerçekleştirdi. Dalgıçlar, üzerinde 5 yıldız bulunan aslanlı bayraklarla balıklar arasında şampiyonluk turu attı. Bir dalgıç ise üzerinde, "Gerçekleri tarih yazar tarihi de Galatasaray" yazan kaşkol açarak coşkusunu yaşadı.çağrısında bulundu.Victor Osimhen'e dünyanın dört bir yanından Galatasaray'da kalması adına çağrıda bulunuluyor. New York'un Times Meydanı'ndaki led ekrandan sarı-kırmızılı bir taraftar, Nijeryalı yıldızadiyerek mesaj gönderdi.