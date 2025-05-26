Ekibe Türk takviye

F.Bahçe yönetimi, yeni sezon öncesi sadece takım kadrosunu değil, teknik heyeti de güçlendirecek… Dünyanın en iyi teknik direktörünün getirilmesine rağmen şampiyon olunamaması, sarı-lacivertli yönetimi harekete geçirdi. Başkan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmede "Jose Mourinho istikrar için devam etsin ama elinizi üzerinden çekmeyin, yanında Türkiye şartlarını bilen bir isim olsun" tavsiyesi almıştı.
Portekizli çalıştırıcının ekibi için Süper Lig'i, hakemleri, rakipleri ve Fenerbahçe'nin DNA'sını bilen isim düşünülürken, Volkan Demirel ismi öne çıkıyor. 2002 yılında geldiği Fenerbahçe'de 2019'da futbolculuk kariyerini noktalayan
, aynı kulüpte yardımcı antrenörlük yapan, teknik adam olarak Karagümrük, Hatay ve Bodrum'u çalıştıran Demirel de her fırsatta "Fenerbahçe çağırırsa hayır demek olmaz"
diyerek kulübe olan bağlılığını gösteriyor.
SON DEPLASMANDA RAKİP HATAY
F.Bahçe bu sezon son dış saha maçına Süper Lig'e veda eden Hatayspor karşısında çıkacak. Deplasmanda 12 maçı kazanan Kanarya, 4'ünde berabere kaldı. Tek yenilgisini Beşiktaş'tan aldı.
LİVAKOVİC İZİN ALDI, KADRODA YOK!
Sezon sonunda F.Bahçe'den ayrılması beklenen kaleci Livakovic, Hatay maçı kafilesinde yer almadı. Hırvat eldivenin, teknik direktör Mourinho'dan özel izin aldığı öğrenildi. Sarı kart cezalısı Fred de kadroda yok.