Ekibe Türk takviye

F.Bahçe yönetimi, yeni sezon öncesi sadece takım kadrosunu değil, teknik heyeti de güçlendirecek… Dünyanın en iyi teknik direktörünün getirilmesine rağmen şampiyon olunamaması, sarı-lacivertli yönetimi harekete geçirdi.Portekizli çalıştırıcının ekibi için Süper Lig'i, hakemleri, rakipleri ve Fenerbahçe'nin DNA'sını bilen isim düşünülürken, Volkan Demirel ismi öne çıkıyor., aynı kulüpte yardımcı antrenörlük yapan, teknik adam olarak Karagümrük, Hatay ve Bodrum'u çalıştıran Demirel de her fırsattadiyerek kulübe olan bağlılığını gösteriyor.F.Bahçe bu sezon son dış saha maçına Süper Lig'e veda eden Hatayspor karşısında çıkacak. Deplasmanda 12 maçı kazanan Kanarya, 4'ünde berabere kaldı. Tek yenilgisini Beşiktaş'tan aldı.Sezon sonunda F.Bahçe'den ayrılması beklenen kaleci Livakovic, Hatay maçı kafilesinde yer almadı. Hırvat eldivenin, teknik direktör Mourinho'dan özel izin aldığı öğrenildi. Sarı kart cezalısı Fred de kadroda yok.