Göztepe’de kaleci Lis gözden düştü

Göztepe'de tecrübeli eldiven Matusz Lis gözden düştü.

Geçen senenin yaz döneminde transferi en çok istenen isim olan deneyimli file bekçisi sezona iyi başlasa da ardından düşüşe geçti.

Özellikle ikinci devre maçlarında ilk pozisyonlarda topu ağlarında gören Lis, futbolseverlerin en çok tartıştığı oyuncu olmaya başladı.

Son Galatasaray karşılaşmasında hatalı çıkışlarıyla tepki çeken deneyimli eldiven, Kaan Ayhan'ın attığı frikik golünde de ceza sahası dışında faulü yapan isim oldu. Teknik Direktör Stinimir Stoilov da son haftalarda Lis'i performansını yeterli bulmadı. Bulgar çalıştırıcı, hem kupa maçlarında hem de ligdeki bazı müsabakalarda Arda Özçimen'i ilk 11 oynattı. Ancak Arda önceki hafta Çaykur Rizespor maçında 6 gol birden yedi. Yeni sezonda daha kaliteli bir kadro kurmayı planlayan kurmayların kaleci transferine öncelik vereceği bildirildi.