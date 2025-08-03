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Giriş Tarihi: 3.8.2025 15:21

Galatasaray, akademisine 7 futbolcu kattı

Galatasaray Kulübü, futbol akademisine 7 futbolcu transfer etti.

İHA
Galatasaray, akademisine 7 futbolcu kattı

Galatasaray, futbol akademi bünyesine 7 futbolcu transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademisi transfer çalışmaları kapsamında Arda Yılmaz, Mustafa Duru, Ömer Özyurt, Görkem Buğra Sağlamdemir, Muhammed Mustafa Cingöz, Mehmet Emin Dabaz ve Arda Arıkan ile sözleşme imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen imza töreninde Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ve futbol akademisi idari yetkilileri ile sporcuların aileleri de hazır bulundu. Yeni transferlerimize Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer dileriz" denildi.

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Galatasaray, akademisine 7 futbolcu kattı
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