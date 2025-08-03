Haber hattı

Cenk, Amed'i geri çevirdi

Transfer döneminde forvet hattını güçlendiren Fenerbahçe'de forma şansı azalan Cenk Tosun için Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor girişimde bulundu. Milli golcü, Süper Lig'e çıkmak isteyen Güneydoğu ekibinin kiralama teklifini geri çevirdi. 34 yaşındaki oyuncu, cazip bir öneri gelmediği sürece ayrılmaya sıcak bakmıyor. Amedspor'un Başkanı Burç Baysal, Cenk'i çok istediklerini dile getirmişti.



Arnavutköy'de güreş şöleni

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreşler, "İstanbul'un Kırkpınar'ı" olma vizyonuyla bir kez daha büyük coşkuya sahne oldu. Arnavutköy Şehir Parkı'nda 14 farklı boyda 355 pehlivanın kıran kırana mücadele ettiği organizasyonu binlerce güreşsever takip etti. Gün boyu süren müsabakaların sonunda Ali İhsan Batmaz, zorlu rakiplerini geride bırakarak altın kemerin sahibi oldu. Batmaz, Kırkpınar'da üçüncü olmuştu.



Orta sahada 'Yüksek' sevinç

6 AĞUSTOS Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 3. Ön Elemesi Turu'nda Feyenoord ile kariılaşacak Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sevinci yaşanıyor. Milli orta saha, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı. Tedavi sürecini tamamlayan 26 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde tam kapasiteyle sahalara dönmesi bekleniyor. İsmail, Feyenoord karşısında kadroda olacak.