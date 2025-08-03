Yasin’i Anderlecht’e kiraladı

SEZON başında Kasımpaşa'dan Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, henüz resmi maça çıkmadan Belçika temsilcisi Anderlecht'e kiralandı. 19 yaşındaki stoper, yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Anderlecht Sportif Direktörü Olivier Renard, "Yasin, sol ayaklı bir stoper ve aynı zamanda sol bek olarak görev yapabiliyor. Aradığımız profil. Türkiye'de sağlam bir deneyime sahip" ifadelerini kullandı. Yasin, Alpay Özalan'ın ardından Aston Villa'nın kadrosuna kattığı ikinci Türk oyuncu olmuştu.