Haber turu

AVRUPA'DA KURA GÜNÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları bugün çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda, Türk temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de belli olacak. Feyenoord'u geçmesi halinde Play-Off'a kalacak Fenerbahçe'nin Devler Ligi kurası 13.00'te başlayacak. Samsunspor'un bulunduğu Avrupa Ligi kura çekimi 14.00'te. Beşiktaş'ın St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Viking'i elemesi durumunda mücadele etmeye hak kazanacağı UEFA Konferans Ligi play-off turunun kurası ise saat 15.00'te gerçekleştirilecek.



AY-YILDIZ'DA AYBABA DÖNEMİ

Türkiye'nin ilk olarak SABAH Spor'dan öğrendiği 'Samet Aybaba-Türkiye Futbol Federasyonu' flörtü olumlu sonuçlandı. Önceki gün, TFF'nin Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı ile yollarını ayırdığını ve yerine Aybaba'ya teklif yapıldığını yazmıştı. Bu gelişmelerin ardından Riva'ya gidip yönetimle masaya oturan 70 yaşındaki futbol adamının, öneriyi kabul ettiği öğrenildi. Bu hafta resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Samet Aybaba, en son Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü olarak çalışmış ve 2024 yılında yollarını ayırmıştı.



SEMİH KILIÇSOY CAGLIARI'DE

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un Serie A temsilcisi Cagliari'ye kiralandığını resmen duyurdu. Football Italia ise 19 yaşındaki oyuncunun maliyetini haber yaptı. Anlaşmada 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 12 milyon Euro satın alma opsiyonu olduğu, ayrıca sözleşmede 2 milyon Euro bonus ve Beşiktaş için sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi yer aldığı belirtildi. Siyahbeyazlı kulübün altyapısından yetişen ve A takımda 3 sezon geçiren genç yetenek, 87 karşılaşmada 16 gol ve 9 asist kaydetti. 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.