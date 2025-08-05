Ederson 50 milyon euro!

Kaleci listesinde ilk sıraya yazılan Ederson'un transferi çıkmaza girdi. Galatasaray cephesi, Brezilyalı kalecinin maliyeti 50 milyon Euro'ya (2 milyar 350 milyon TL) ulaşınca frene bastı ve indirim için beklemeye başladı.
Manchester City'nin 20 milyon Euro değer biçtiği Ederson'a çift haneli bonservis ödemek istemeyen sarı-kırmızılılar, deneyimli eldivene de yıllık 6-7 milyon Euro
bütçe ayırdı. İngiliz devinde net 4 milyon Euro kazanan Ederson ise 10 milyon Euro'dan 3 senelik sözleşme talep etti. 20 milyon Euro bonservisin yanında 30 milyon Euro garanti ücreti kapsayan 50 milyon Euro'luk maliyeti çok yüksek bulan Galatasaray, Ederson dışındaki isimleri gündemine aldı.