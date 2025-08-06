Yunus Akgün’e %500 zam!

Galatasaray yönetimi, altyapısından yetişen ve performansını da geliştiren Yunus Akgün'e büyük jest yaptı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun kontratını uzattı. Yıldız futbolcu 4 yıllık imzayı attı. Yunus, bu yeni mukavelesiyle maaşını da katladı. Milli futbolcu eski sözleşmesiyle bu sezon 19 milyon 750 bin TL garanti ücret alacaktı.

Ancak Galatasaray, Yunus'un maaşını 6 kat artırdı. Oyuncu, sezon başına 2.5 milyon Euro (Yaklaşık 118 milyon TL) elde edecek. Ayrıca bir önceki sözleşmesinde yer alan "11 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi de iki tarafın anlaşması sonrası kaldırıldı.

HAKAN BEĞENDİ!

G.Saray'ın İnstagram'dan paylaştığı Yunus'un fotoğrafını, sarı- kırmızılılarla adı anılan ama transferi gerçekleşmeyen Hakan Çalhanoğlu da beğendi.