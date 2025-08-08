Abraham tarihe geçti

Tammy Abraham, İrlanda'da takımını farka götüren isim oldu. İngiliz oyuncu 14 ve 23'te attığı gollerle skoru 3-0'a taşıyarak Beşiktaş'ı da rahatlattı. Sonrasında 43'te kazanılan penaltıda topun başına geçen tecrübeli forvet, hat-trick'e ulaştı. Abraham, bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında 3 gol birden atan ilk Beşiktaş oyuncusu olarak da tarihe geçti.
Geçen sezon Milan forması ile Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Avrupa kulvarında şimdiden 3 gole ulaştı.
FRENE BASTI REKOR KAÇTI
Beşiktaş taraftarı ilk yarının ardından 4-0'lık net skorla birlikte tarihi fark için umutlandı ancak sonuç gelmedi. Siyahbeyazlılar, Avrupa arenasında en farklı galibiyetine 2 Ağustos 2018'de 6-0'lık B36 Torshavn galibiyeti ile ulaşmıştı.