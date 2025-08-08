Abraham tarihe geçti

Tammy Abraham, İrlanda'da takımını farka götüren isim oldu. İngiliz oyuncu 14 ve 23'te attığı gollerle skoru 3-0'a taşıyarak Beşiktaş'ı da rahatlattı. Sonrasında 43'te kazanılan penaltıda topun başına geçen tecrübeli forvet, hat-trick'e ulaştı.Geçen sezon Milan forması ile Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Avrupa kulvarında şimdiden 3 gole ulaştı.Beşiktaş taraftarı ilk yarının ardından 4-0'lık net skorla birlikte tarihi fark için umutlandı ancak sonuç gelmedi.