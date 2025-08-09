5 sezon sonra sahnede!

Barış Alper Yılmaz, 5 sezon sonra açılış haftasında gol atan ilk G.Saraylı Türk oyuncu oldu. Eylül 2020'de Emre Kılınç, G.Antep filelerini sarsan ilk isim olurken sonrasında ise Türk futbolcular sarı-kırmızılı forma ile ağları sarsamadı. Barış dün golü ile geri döndü. Öte yandan 25 yaşındaki fuübolcuya Avrupa kulüplerinin ardından Suudi Arabistan ekiplerinden de ilgi var. İsmi sır gibi saklanan Suudi Arabistan'dan bir kulübün, yıldız oyuncu için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Sezon planlamasınıŞu ana kadar Barış Alper Yılmaz için hiçbir kulüple masaya oturulmadı. Ancak 30 milyon Euro üstünde gelecek teklifler, yönetim tarafından değerlendirmeye alınacak.