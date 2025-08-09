Fenerbahçe’ye niyet Karagümrük’e kısmet

Süper
Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile bugün Kadıköy'de oynaması gereken karşılaşma, rakibinin Avrupa maçı nedeniyle ertelenen Alanyaspor, uçak ve otel rezervasyonlarını iptal edemediği için İstanbul'a geldi.
Turuncu-yeşilliler, gelmişken çözümü hazırlık maçı yapmakta buldu. Aynı şekilde Beşiktaş'la oynayacağı karşılaşma ertelenen ligin yeni ekibi Karagümrük'le bugün saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde
bir hazırlık maçı oynayacak Alanya böylece haftayı boş geçirmemiş olacak.