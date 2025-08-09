Kombinede zirvedeyiz!

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu öncesi kulüpler kombine kartlarını satışa sunarkenFenerbahçe'de maraton alt E Blok ve Fenerium alt E blok, 455 bin liralık fiyatlarıyla, son 2 sezonda olduğu gibi bu sezon da en pahalı kombine konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon için en pahalı kombine fiyatını 455 bin lira olarak belirlerken bu rakam, Avrupa'nın en pahalı kombine bilet fiyatı oldu. Galatasaray'ın en pahalı kombine fiyatı ise 180 bin lira olurken, sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da 2. sırada yer aldı. İngiltere Premier Lig'in "Büyük Altılı" olarak adlandırılan dev kulüpleri Arsenal, Chelsea, Liverpool, M. City, M.United ve Tottenham'ın en pahalı kombine bilet fiyatları bile Fenerbahçe ve Galatasaray'dan düşük kaldı. Ada'nın en pahalı kombinesine sahip Tottenham 129 bin TL ile Türkiye'nin iki büyüğünden fark yedi. Şampiyonlar Ligi şampiyonu