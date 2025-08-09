Ümit Aktan’a son veda!

Türk spor basınının duayen isimlerinden spiker Ümit Aktan, Muğla Bodrum'da toprağa verildi. Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından bir süredir tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren 76 yaşındaki Aktan için Ortakent Kerem Aydınlar Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.Futbol camiasına başsağlığı dileyen Terim, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Kılınan cenaze namazının ardından