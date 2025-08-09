Ümit Aktan’a son veda!

Türk spor basınının duayen isimlerinden spiker Ümit Aktan, Muğla Bodrum'da toprağa verildi. Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından bir süredir tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren 76 yaşındaki Aktan için Ortakent Kerem Aydınlar Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aktan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, teknik direktörler Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu ile iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
Futbol camiasına başsağlığı dileyen Terim, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Kılınan cenaze namazının ardından Aktan, sevenlerinin gözyaşları arasında Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.