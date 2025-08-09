Ümraniye güldü Manisa üzüldü

Trendyol 1. Lig'in perdesi dün kıran kırana geçen bir maçla açıldı. Ümraniyespor, sahasında Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 45+6. dakikasında Ümraniye, Oğuz Yıldırım'ın golüyle öne geçti. 64'te Soukou, rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görünce ev sahibi takım 10 kişi kaldı. Hakeme itirazlarının ardından teknik direktör Bülent Bölükbaşı da kırmızı kartla cezalandırıldı. Ancak Ümraniye 78'de bu kez Benny ile golü bularak skoru 2-0'a getirdi. 1 dakika sonra Diony farkı 1'e indirse de kazanan Ümraniye oldu.